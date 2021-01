Juventus Napoli streaming, diretta tv e probabili formazioni della partita di Supercoppa

Stasera, mercoledì 20 gennaio 2021, alle ore 21 Juventus e Napoli scendono in campo al Mapei Stadium di Reggio Emilia, partita valida per la finale della Supercoppa italiana, che assegna il primo trofeo della stagione 2020-2021. Dove vedere Juventus Napoli in diretta tv e live streaming? Rai? Sky? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

In tv

La partita sarà visibile in esclusiva in chiaro, gratis, su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre, 101 del decoder Sky). Il calcio d’inizio di Juventus Napoli è previsto per oggi, mercoledì 20 gennaio 2021, alle ore 21. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti di entrambe le squadre. La telecronaca è di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Collegamento in diretta da Reggio Emilia su Rai 1 alle 20.30 con il prepartita, subito dopo l’edizione serale del telegiornale.

Juventus Napoli streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire la partita di Supercoppa italiana anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la partita Juventus Napoli in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet. In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Ma non finisce qui. La partita sarà raccontata anche via radio. Su quali frequenze? Su quelle di Rai Radio 1.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove e come vedere la Supercoppa italiana tra Juventus e Napoli in tv e streaming, ora spazio alle probabili formazioni. I bianconeri recuperano Cuadrado appena guarito dal Covid, ma dovranno fare nuovamente a meno di De Ligt e Alex Sandro, ancora positivi al virus. Difficile però l’impiego del colombiano dal primo minuto. La difesa dovrebbe dunque ancora essere formata da Bonucci, Chiellini e Danilo. Non convocato Demiral. Bernardeschi dovrebbe essere la novità sulla corsia sinistra, con Arthur e McKennie favoriti su Rabiot e Ramsey al fianco di Bentancur in mezzo al campo e Chiesa sulla corsia destra. In attacco Kulusevski dovrebbe partire dal primo minuto al fianco di Cristiano Ronaldo.

Il Napoli recupera Petagna, ma dovrà fare a meno di Fabian Ruiz, positivo al Coronavirus. Rientra Di Lorenzo, dopo la squalifica in campionato nell’ultimo turno; e a completare la difesa ci saranno Manolas, Koulibaly e Mario Rui. A centrocampo confermata la coppia Demme-Bakayoko e a supporto dell’unica punta ci saranno Lozano, Zielinski e Insigne. Panchina per Dries Mertens, che ancora non è al meglio e sta recuperando dal problema alla caviglia sinistra. Ecco chi dovrebbe scendere in campo per la partita in programma oggi alle ore 21:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Bernardeschi, Arthur, Bentancur, McKennie, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo. Allenatore: Pirlo.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Petagna. Allenatore: Gattuso.

