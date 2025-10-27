Juventus, Igor Tudor è stato esonerato

Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus. La società ha comunicato la decisione al tecnico croato che paga i risultati della squadra in questa stagione: tre vittorie, cinque pareggi e tre sconfitte tra campionato e Champions League. La Juve non vince più dal 13 settembre, data del derby d’Italia vinto contro l’Inter per 4-3. E se la prestazione contro Il Real Madrid aveva fatto intravedere dei segnali positivi nonostante la sconfitta, quella contro la Lazio ha mostrato nuovamente tutti i limiti della squadra bianconera. Ieri sera, interpellato dai giornalisti dopo la sconfitta contro i biancocelesti, Tudor si era mostrato tranquillo: “Esonero? Non mi interessa il mio futuro”. Questa mattina poi la decisione del club che nelle prossime ore sarà ufficializzata.

Chi prenderà il suo posto? Al momento, vista l’imminenza della nona giornata di Serie A in programma martedì e mercoledì, una delle possibilità per sostituire Tudor è la soluzione interna, ovvero uno degli allenatori del club. Si parla di Massimo Brambilla, tecnico della Next Gen, che sarebbe in pole per la gara di mercoledì contro l’Udinese.