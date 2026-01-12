Icona app
Sport

Juventus Cremonese streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Immagine di copertina
di Redazione TPI

Juventus Cremonese streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

JUVENTUS CREMONESE STREAMING TV – Oggi, lunedì 12 gennaio 2026, alle ore 20,45 Juventus e Cremonese scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la 20esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Juventus Cremonese in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Juventus e Cremonese sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Juventus Cremonese è in programma per le ore 20,45 di oggi, lunedì 12 gennaio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Juventus Cremonese in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; David. Allenatore: Luciano Spalletti.

Cremonese (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Floriani Mussolini; Bonazzoli, Vardy. Allenatore: Davide Nicola

TUTTE LE NOTIZIE SULLA SERIE A
Redazione TPI
.
Ricerca