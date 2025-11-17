Icona app
Sport

L’abbraccio tra Jannik Sinner e Gianni Morandi: “Mi hai portato fortuna”, “Ti voglio bene” | VIDEO

L'incontro al termine del trionfo del tennista italiano alle Atp Finals

di Niccolò Di Francesco
Al termine delle Atp Finals, che ha visto il trionfo di Jannik Sinner sul rivale Carlos Alcaraz, è andato in scena un emozionante incontro tra il tennista italiano e Gianni Morandi. Il cantante, oltre che spettatore, ha intrattenuto i presenti prima che iniziasse il match. Al termine della partita, lo sportivo e l’interprete si sono incontrati e abbracciati. “Ti ho ascoltato prima, mi hai portato fortuna” ha detto Sinner a Morandi con il cantante che ha replicato: “Ma veramente? Hai ascoltato?”. “Sì ero qua prima, ero molto tranquillo. È stato un gran piacere” ha risposto il tennista. “Ti dico, per l’Italia nel mondo ci sono la Ferrari, Armani e… tu. Solo tu, grande, ti voglio molto bene” ha dichiarato Morandi con i due che poi si sono abbracciati.

Dopo lo scambio di complimenti, poi, Morandi ha chiesto a Sinner di poter fare una foto, scattata dalla moglie del cantante, che poi è finita sui social dell’interprete. Nei giorni scorsi c’era stato un altro incontro, diventato virale sui social, tra il tennista e un cantante. Si tratta di Luciano Ligabue, che ha fatto diverse domande al tennista.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Gianni Morandi (@morandi_official)

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Ricerca