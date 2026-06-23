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Jannik Sinner: “Essere italiano è un orgoglio. I problemi fisici? L’importante è stare bene mentalmente”

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Credit: AGF

Le parole del tennista alla cena organizzata da Gucci

di Niccolò Di Francesco
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A pochi giorni dall’inizio del torneo di Wimbledon, Jannik Sinner è tornato a parlare dei problemi fisici accusati durante il Roland Garros dicendosi inoltre orgoglioso di essere italiano. Intervistato da Vogue durante la cena di gala organizzata da Gucci presso il Claridges Hotel di Londra, il tennista ha dichiarato: “Sono molto orgoglioso di essere italiano. Mi sono sempre sentito fortunato ad essere nato in un paese così bello. Ovviamente viaggio molto, quindi sono felicissimo quando torno a casa a Monaco, dove vivo ora. Ma ogni volta che ho tempo, voglio tornare a casa, perché i miei nonni sono entrambi vivi ed è molto importante per me trascorrere più tempo possibile con loro”.

Sui problemi fisici accusati durante il Roland Garros, Sinner ha affermato: “Mi sono preso una settimana di pausa e ho trascorso del tempo con amici e familiari, cosa che è stata davvero importante per me. Dopodiché, siamo tornati subito ad allenarci, perché ora ci aspetta un periodo impegnativo: Wimbledon, ovviamente, ma abbiamo anche lavorato molto per la tournée americana che ci sarà dopo. Mi sento bene, abbiamo lavorato molto nelle ultime settimane, quindi fisicamente sono in ottima forma. Ho giocato molto negli ultimi mesi, quindi un buon periodo di allenamento era fondamentale per far tornare il mio corpo più forte, e mi sono ripreso bene. Ma la cosa più importante per me è essere in un buon stato mentale, e sono molto felice di essere qui a Londra”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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