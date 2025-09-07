Icona app
Ultimo aggiornamento ore 11:11
Sport
Sport

Italia Turchia streaming e diretta tv: dove vedere la finale del Mondiale di volley femminile

Immagine di copertina
di Antonio Scali
Immagine dell'autore

Italia Turchia streaming diretta tv: dove vedere la finale del Mondiale di volley femminile, canale, a che ora, orario, Rai 1

Dove vedere Italia Turchia, la finale del Mondiale di volley femminile in programma oggi, 7 settembre 2025, alle ore 14.30? Le azzurre di Julio Velasco, dopo la splendida vittoria contro il Brasile, puntano a conquistare il titolo mondiale affrontando la Turchia. La nazionale italiana di pallavolo femminile è campionessa olimpica, grazie all’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024. Per le nostre atlete sarebbe il secondo mondiale della storia dopo quello vinto nel 2002. Ma vediamo dove vedere la finale del Mondiale di Volley 2025 tra Italia e Turchia in programma oggi.

In tv

Appuntamento questo pomeriggio, 7 settembre 2025, alle ore 14.30 in chiaro per tutti su Rai 1 (prepartita dalle 14).

Italia Turchia streaming live

Sarà possibile seguire la finale del Mondiale di volley anche in diretta streaming su Rai Play, Dazn e su Volleyballworld.com.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Immagine dell'autore
Ricerca