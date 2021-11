Italia Nuova Zelanda streaming e diretta tv: dove vedere il Test Match di rugby, orario, a che ora, canale, in chiaro

Dove vedere in diretta tv e in streaming il Test Match di rugby Italia Nuova Zelanda, in programma oggi, sabato 6 novembre 2021, alle ore 14 dallo Stadio Olimpico di Roma? Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati della palla ovale e non solo, contro i più forti al mondo, gli All Blacks. Ve lo diciamo subito: il match Italia Nuova Zelanda sarà trasmesso da Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, ma sarà visibile in diretta anche in chiaro su Tv8. Ecco tutte le informazioni.

In tv

Sarà possibile seguire, come detto, il test match di rugby Italia Nuova Zelanda dallo Stadio Olimpico di Roma questo pomeriggio, sabato 6 novembre 2021, alle ore 14 su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, canali visibili agli abbonati Sky. Inoltre per tutti in chiaro su Tv8, al tasto 8 del digitale terrestre. La telecronaca è di Francesco Pierantozzi e il commento di Federico Fusetti. Pre partita dalle 13.30 condotto dall’Olimpico da Davide Camicioli, in compagnia di una leggenda del rugby mondiale come Diego Dominguez, protagonisti anche del dopo partita, con le analisi e le interviste ai protagonisti. L’Italia non ha mai battuto gli All Blacks. Gli azzurri del rugby in questi giorni saranno protagonisti di altri test match, sempre in diretta su Sky: il 13 novembre contro l’Argentina e il 20 contro l’Uruguay.

Italia Nuova Zelanda streaming live

Non siete a casa? Potete seguire Italia Nuova Zelanda di rugby anche in streaming live su Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet per gli abbonati Sky, o su NOW. In chiaro basterà collegarsi sul sito di TV8 e accedere alla diretta del canale.