Italia Moldova streaming e diretta tv: dove vedere la partita degli azzurri

Italia Moldova streaming e tv: dove vedere la partita degli azzurri

ITALIA MOLDOVA STREAMING TV – Stasera, mercoledì 7 ottobre 2020, alle ore 20,45 Italia e Moldova si sfidano allo stadio Franchi di Firenze, a porte chiuse (data l’emergenza Covid), gara amichevole in cui il Ct azzurro Roberto Mancini farà diversi esperimenti tecnico-tattici. Dove vedere Italia Moldova in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita amichevole tra Italia e Moldova sarà visibile in chiaro e completamente gratis su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre), anche in HD. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, lunedì 7 ottobre 2020.

Italia Moldova in live streaming

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Italia Moldova sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Partita: Italia-Moldova

Italia-Moldova Data: lunedì 7 ottobre 2020

lunedì 7 ottobre 2020 Orario: 20,45

20,45 Canale TV: Rai 1

Rai 1 Streaming: RaiPlay.it

Le parole di Mancini

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato in vista della sfida amichevole contro la Moldova. “La formazione sarà diversa dalle ultime, ci sarà modo di impiegare ragazzi che finora hanno avuto meno spazio. È una nazionale molto diversa rispetto al solito, ma non credo avremo problemi di conoscenza. Ci sono ragazzi che sono stati con noi negli ultimi due anni. Possibilità che giochino giocatori del Sassuolo come Caputo? Certo. Se Ciccio è qui è perché lo merita. Fa gol e ha un buon feeling con i compagni. Le polemiche sul Covid? Ho le mie idee. In tutta Europa ci sono giocatori in tribuna ed è giusto così. Per il resto non ne parlo. Il ministro dello Salute ha detto che rispetto al calcio ci sono altre priorità? Bisogna pensare quando si parla, ogni tanto. Per tutti gli italiani lo sport è un diritto ed è una priorità come lo sono la scuola e il lavoro, milioni di italiani praticano sport, a tutti i livelli”.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita amichevole Italia Moldova, ma quali sono le probabili formazioni del match? Eccole:

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Lazzari, G.Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy. All. Mancini.

MOLDOVA (5-4-1): Koselev; Platica, Mudrac, Posmac, Armas, Reabciuk; Rata, Carp, Ginsari, Ionita; Damascan. All. Firat.

