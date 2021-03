Italia Irlanda del Nord streaming e tv: dove vedere la partita degli azzurri | Qualificazioni Mondiali 2022

ITALIA IRLANDA DEL NORD STREAMING TV – Stasera, giovedì 25 marzo 2021, alle ore 20,45 Italia e Irlanda del Nord si sfidano allo stadio Ennio Tardini di Parma, a porte chiuse (data l’emergenza Covid), per la prima partita del girone di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. L’Italia di Roberto Mancini è reduce da 22 risultati utili consecutivi (l’ultima sconfitta risale al 10 settembre 2018 in Nations League contro il Portogallo), 17 vittorie e cinque pareggi. Dove vedere Italia Irlanda del Nord in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita di qualificazione ai Mondiali 2022 tra Italia e Irlanda del Nord sarà visibile in chiaro e completamente gratis su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre), anche in HD. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, giovedì 25 marzo 2021.

Italia Irlanda del Nord in live streaming

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Italia Irlanda del Nord sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Partita: Italia-Irlanda del Nord

Italia-Irlanda del Nord Data: giovedì 25 marzo 2021

giovedì 25 marzo 2021 Orario: 20,45

20,45 Canale TV: Rai 1

Rai 1 Streaming: RaiPlay.it

Le parole di Mancini

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato in vista della sfida di stasera a Parma, la prima del girone di qualificazioni ai Mondiali 2022. “Una partita sicuramente complicata perché è la prima del gruppo e viene dopo molti mesi. Sicuramente la più insidiosa. “Vediamo come starà Sensi, è arrivato solo oggi. Sicuramente l’ipotesi Locatelli è più accreditata, Barella può giocare dal primo minuto. Kean era veramente stanco, credo sia dovuto al post Covid. In accordo con Psg abbiamo pensato di farlo recuperare per bene”. Adesso però, aggiunge Mancini, “abbiamo queste tre partite e dobbiamo far recuperare i ragazzi; veniamo da una stagione faticosa, si alterneranno. E bisognerà vincerne più di dieci”.

L’Irlanda del Nord “è tipicamente britannica, sono bravi nel contrattacco. Dovremo non prendere rischi, ci saranno spazi ridotti soprattutto all’inizio. Come fisicità sono anglosassoni, ma il loro gioco è un po’ diverso, è una squadra che difende molto bene, non concede molti spazi, è molto brava nei contropiede”, aggiunge il ct azzurro.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita del girone di qualificazione ai Mondiali Qatar 2022 Italia Irlanda del Nord, ma quali sono le probabili formazioni del match? Eccole:

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Locatelli, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne. ALL.: R. Mancini.

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Peacock-Farrell; Ballard, Evans, Cathcart; Dallas, McNair, Smith, McCann, Kennedy; Magennis, Boyce. ALL.: Baraclough.

