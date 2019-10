Italia Grecia streaming e diretta tv: dove vedere la partita valida per le qualificazioni a Euro 2020

ITALIA GRECIA STREAMING TV – Sabato 12 ottobre 2019, alle ore 20,45 l’Italia di Roberto Mancini scende in capo allo stadio Olimpico di Roma contro la Grecia, gara valida per la settima giornata della fase di qualificazione a Euro 2020.

Dove vedere Italia Grecia in tv e live streaming? Sky Sport? Rai? Dazn? Di seguito tutte le risposte sulla partita nel dettaglio:

Italia Grecia: dove vederla in tv

La partita di qualificazione a Euro 2020 tra Italia e Grecia sarà visibile in esclusiva in chiaro, gratis, su Rai 1 (canale 1 del vostro telecomando del digitale terrestre o 501 per vedere la partita in HD).

Previsto, come al solito, ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio.

Il calcio d’inizio di Italia Grecia è fissato alle ore 20,45 di sabato 12 ottobre 2019.

Italia Grecia: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita sarà visibile gratis su RaiPlay.it, piattaforma che consente di vedere i programmi della tv di Stato su pc e dispositivi mobili dovunque voi siate salvo registrazione via mail o social network (Facebook).

Solo RaiPlay? No. In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

TUTTI I SITI (LEGALI) DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN LIVE STREAMING