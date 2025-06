Italia Germania streaming e diretta tv: dove vedere i quarti di finale degli Europei Under 21

Questa sera, domenica 22 maggio 2025, alle ore 21 Italia e Germania scendono in campo in Slovacchia per i quarti di finale del Campionato Europeo Under 21. tedeschi, battendo l’Inghilterra 2-1 – e con una formazione con ben dieci cambi rispetto alle prime due uscite – hanno chiuso il girone A a punteggio pieno, e segnando ben 9 reti, le stesse del Portogallo, unica formazione che ne ha ancora subite, peraltro. Gli Azzurrini, secondi nel gruppo B alle spalle della Spagna, ma solo per il minor numero di gol segnati, andranno a caccia di una semifinale continentale che manca dal 2017, quando la formazione allora allenata da Gigi Di Biagio venne sconfitta dalla Spagna, che poi si arrese in finale proprio alla Germania di Gnabry.

Per la difesa di Carmine Nunziata il pericolo pubblico numero uno è il gigante Nick Woltemade, capocannoniere del torneo con quattro gol in due partite giocate (e una tripletta alla Slovacchia) centravanti di quasi due metri (1,98) ma “con i piedi di Musiala”, come lo hanno definito i compagni di club dello Stoccarda. Ma dove vedere Italia Germania dell’Europeo Under 21 in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Italia-Germania, ultimo quarto di finale in programma, si giocherà domenica 22 giugno a Dunajská Streda, con calcio d’inizio alle 21.00 e diretta su Rai 2, con il commento di Luca De Capitani e Antonio Di Gennaro, il bordocampo di Alessandra D’Angiò e il pitch presentation di Francesca Spaziani Testa.

Italia Germania streaming live

Se non siete a casa potete seguire Italia Germania Under 21 in diretta streaming su Rai Play, la app gratuita disponibile per pc, smartphone, tablet e smart tv.

Probabili formazioni

Chi scenderà in campo tra Italia e Germania Under 21? Ecco le possibili scelte degli allenatori per questo quarto di finale degli Europei di categoria.

ITALIA (4-3-2-1): Zacchi; Turicchia, Coppola, Ghilardi, Kayode; Bianco, Guarino, Doumbia; Fazzini, Pisilli; Ambrosino. All. Nunziata.