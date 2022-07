Italia Francia streaming e diretta tv: dove vedere la partita degli Europei di calcio femminile

ITALIA FRANCIA STREAMING DIRETTA TV – L’Italia scende in campo oggi, domenica 10 luglio 2022, in Inghilterra contro la Francia per gli Europei di calcio femminile. Fino al 31 luglio il “Pallone in rosa” sarà protagonista e tra le sedici squadre che si contenderanno il titolo continentale ci sarà anche la Nazionale italiana allenata da Milena Bertolini. La compagine tricolore è stata inserita nel Gruppo D con Francia, Belgio e Islanda e si giocherà i due posti per accedere alla fase a eliminazione diretta con determinazione. Dove vedere Italia-Francia degli Europei di calcio femminile in programma oggi, domenica 10 luglio 2022 alle ore 21? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La partita Italia Francia degli Europei di calcio femminile in programma oggi, 10 luglio 2022, andrà in onda in chiaro, gratis, su Rai 1 e via satellite su Sky Sport.

Italia Francia europei femminili streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire la partita anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it, che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone; e su SkyGo, piattaforma a pagamento riservata agli abbonati Sky.

Gironi

Abbiamo visto dove vedere in tv e live streaming Italia Francia, ma quali sono i gironi? La nostra nazionale femminile è stata inserita nel gruppo D e dovrà vedersela contro la Francia all’esordio e poi con le ragazze islandesi e infine con il Belgio nell’ultima gara del girone di qualificazione. Di seguito tutti i gironi:

Girone A: Inghilterra, Austria, Norvegia, Irlanda del Nord

Girone B: Germania, Danimarca, Spagna, Finlandia

Girone C: Olanda, Svezia, Russia, Svizzera

Girone D: Francia, Italia, Belgio, Islanda