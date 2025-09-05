Italia Estonia streaming e diretta tv: dove vedere la partita qualificazioni Mondiali

ITALIA ESTONIA STREAMING TV – Oggi, venerdì 5 settembre 2025, alle ore 20,45 Italia ed Estonia si sfidano allo stadio di Bergamo, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Italia Estonia in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Italia ed Estonia sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, venerdì 5 settembre 2025, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Italia Estonia streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Italia Estonia sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Partita: Italia-Estonia

Italia-Estonia Data: venerdì 5 settembre 2025

venerdì 5 settembre 2025 Orario: 20,45

20,45 Canale TV: Rai 1

Rai 1 Streaming: RaiPlay.it

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Italia ed Estonia di Nations League, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali, Frattesi; Orsolini, Scamacca, Zaccagni. All.: Gennaro Gattuso.

ESTONIA (5-4-1) – Hein; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets, Kõlvart; Kait, Vassiljev, Miller, Poom; Sappinen. All.: Jürgen Henn.