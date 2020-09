Italia Bosnia streaming e tv: dove vedere la partita della Uefa Nations League

ITALIA BOSNIA STREAMING TV – Stasera, venerdì 4 settembre 2019, alle ore 20,45 Italia e Bosnia si sfidano allo stadio Franchi di Firenze, a porte chiuse, gara valida per la Nations League, chiamata anche Lega delle nazioni, torneo calcistico con cadenza biennale tra le nazionali affiliate alla Uefa introdotto per “sostituire” le amichevoli. Chi avrà la meglio oggi? Dove vedere Italia Bosnia in tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita della Nations League 2020 tra Italia e Bosnia sarà visibile in chiaro e completamente gratis su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre), anche in HD. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, venerdì 4 settembre 2020.

Italia Bosnia in live streaming

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Italia Bosnia sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

Partita: Italia-Bosnia

Italia-Bosnia Data: venerdì 4 settembre 2020

venerdì 4 settembre 2020 Orario: 20,45

20,45 Canale TV: Rai 1

Rai 1 Streaming: RaiPlay.it

Le parole di Mancini

Il ct dell’Italia Roberto Mancini ha parlato in vista della sfida contro la Bosnia. “La speranza è ripartire come abbiamo finito 10 mesi fa e che la gente continui a seguirci. Finora la nostra Nazionale ha fatto bene ma ha ancora margini di miglioramento sotto ogni punto di vista, tecnico e tattico, e ogni giorno lavoriamo per crescere – ha detto -. La Nations League è una competizione a cui teniamo molto. Da quando abbiamo preso la squadra abbiamo recuperato 12 posizioni, dobbiamo restare fra le prime 10 evitando rischi nella compilazione dei gironi del Mondiale. Ma Nations League è importante anche perché le fasi finali si disputeranno in Italia”. Mancini ha poi aggiunto: “Belotti e Immobile sono due certezze per noi, ma le porte della Nazionale sono aperte a tutti, anche a chi adesso non c’è. Il gruppo è formato, non cambieremo molto in vista degli Europei, ma qualcuno potrebbe rientrare. Ora non è come 15 anni fa, quando c’erano tanti attaccanti forti e il Ct faceva fatica a lasciarne qualcuno a casa. Oggi ci sono tanti attaccanti stranieri, fortunatamente ora abbiamo la Scarpa d’Oro e altri giocatori che hanno fatto bene. Anche se non abbiamo una scelta ampia, siamo contento di quelli che abbiamo perché anche grazie a loro abbiamo vinto 11 partite di fila. Ci aspetta un anno ancora più faticoso, i giocatori dovranno giocare tante partite in poco tempo, e sarà importante avere giocatori intercambiabili”.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita della Nations League Italia Bosnia, ma quali sono le probabili formazioni del match? Eccole:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Barella, Jorginho, Zaniolo; Chiesa, Belotti, Insigne.

BOSNIA (4-3-3): Sehic; Civic, Kovacevic, Bicakcic, Kolasinac; Besic, Sabanadzovic, Cimirot; Visca, Dzeko, Duljevic.

