Ultimo aggiornamento ore 17:26
Sport
Sport

Israele Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita di qualificazione ai Mondiali

di Antonio Scali
Israele Italia streaming e diretta tv: dove vedere la partita qualificazioni Mondiali

ISRAELE ITALIA STREAMING TV – Oggi, lunedì 8 settembre 2025, alle ore 20,45 Italia ed Israele si sfidano al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria, partita valida per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Israele Italia in diretta tv o live streaming gratis? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Italia ed Israele sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 20,45 di oggi, lunedì 8 settembre 2025, con telecronaca di Alberto Rimedio e Lele Adani. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Israele Italia streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Israele Italia sarà visibile sulla piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi, film e partite in onda sulla Rai tramite pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la gara in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Ricapitolando:

  • Partita: Israele-Italia
  • Data: lunedì 8 settembre 2025
  • Orario: 20,45
  • Canale TV: Rai 1
  • Streaming: RaiPlay.it

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Italia ed Israele di qualificazione ai Mondiali, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

ISRAELE (5-4-1): Daniel Peretz; Dasa, Shlomo, Lemkin, Nachmias, Revivo; Biton, E. Peretz, Gloukh, Solomon; Turgeman. Ct. Ben Shimon.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Cambiaso; Barella, Locatelli, Tonali; Kean, Retegui, Politano. Ct. Gattuso

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
