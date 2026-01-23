Inter Pisa streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Inter Pisa streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

INTER PISA STREAMING TV – Oggi, venerdì 23 gennaio 2026, alle ore 20,45 Inter e Pisa scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 22esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Inter Pisa in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Inter e Pisa sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Pisa è in programma per le ore 20,45 di oggi, venerdì 23 gennaio 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Inter Pisa in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Diouf, Frattesi, Barella, Sucic, Dimarco; Lautaro Martinez, Bonny. All. Chivu

PISA (3-4-1-2): Scuffet; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Touré, Marin, Aebischer, Angori; Tramoni; Moreo, Durosinmi. All. Gilardino