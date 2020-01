Inter Cagliari streaming e tv: dove vedere la partita di Coppa Italia

Inter Cagliari streaming live, diretta tv e probabili formazioni della partita di Coppa Italia

INTER CAGLIARI STREAMING TV – Questa sera, martedì 14 gennaio 2020, alle ore 20,45 Inter e Cagliari scendono in campo allo stadio Meazza (San Siro), gara valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2019-2020.

Dove vedere Inter Cagliari in tv e live streaming? Sky Sport? Rai? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita della Coppa Italia Tim nel dettaglio:

Inter Cagliari: dove vederla in tv

La partita di Coppa Italia tra Inter e Cagliari sarà visibile in diretta tv esclusiva in chiaro (gratis) su Rai 1.

Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti.

Il calcio d’inizio di Inter Cagliari è in programma per le ore 20,45 di oggi, martedì 14 gennaio 2020.

Inter Cagliari: dove vedere la partita in live streaming

In live streaming la partita sarà visibile tramite la pittaforma gratuita RaiPlay.it. Per assistere al match in tempo reale da pc, tablet, smartphone o smart tv basterà registrarsi e selezionare la sezione dirette (Rai 1).

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Inter Cagliari: le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Inter Cagliari in tv e streaming, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

Antonio Conte dovrebbe cambiare qualcosa schierando chi magari ha trovato meno spazio fino ad ora. In porta potrebbe esserci Handanovic con Skriniar che tornerebbe a giocare dal primo minuto al fianco di Bastoni e Ranocchia. A centrocampo spazio a Borja Valero e Barella al fianco di Brozovic mentre sugli esterni agiranno Candreva da una parte e Lazaro dall’altra. In attacco dovrebbe riposare uno fra Lukaku e Lautaro Martinez con Esposito sicuro di una maglia da titolare.

Cambi anche per l’allenatore del Cagliari Rolando Maran. In porta potrebbe giocare Rafael, ma non è neanche escluso il ritorno fra i pali di Cragno, con una difesa a quattro formata da Faragò a destra, Lykogiannis a sinistra mentre al centro agiranno Pisacane e Walukiewicz. A centrocampo Oliva sarà il regista con Ionita e Castro ai lati mentre Nainggolan avrà il compito di innescare le due punte: Joao Pedro e Cerri.

Di seguito le probabili formazioni di Inter e Cagliari:

Inter (3-5-2): Handanovic; Godin, Ranocchia, Skriniar; Lazaro, Barella, Brozovic, Borja Valero, Biraghi; Esposito, Lukaku.

All. Conte.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Lykogiannis; Casto, Oliva, Ionita; Nainggolan; Simeone, Cerri.

All. Maran.