Inter Atalanta streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Inter Atalanta streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

INTER ATALANTA STREAMING TV – Oggi, sabato 14 marzo 2026, alle ore 15 Inter e Atalanta scendono in campo allo stadio San Siro di Milano, partita valida per la 29esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Inter Atalanta in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Inter e Atalanta sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Inter Atalanta è in programma per le ore 15 di oggi, sabato 14 marzo 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Inter Atalanta in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Esposito. Allenatore: Chivu.

ATALANTA (3-4-2-1):Carnesecchi; Scalvini, Hien, Ahanor; Zappacosta, Musah, Pasalic, Bernasconi; Sulemana, Zalewski; Scamacca. Allenatore: Palladino.