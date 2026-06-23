Inghilterra Ghana streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

INGHILTERRA GHANA STREAMING TV – Oggi, martedì 23 giugno 2026, alle ore 22 (orario italiano) Inghilterra e Ghana scendono in campo a Boston (Stati Uniti), partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Inghilterra Ghana in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv

La partita tra Inghilterra e Ghana sarà visibile in chiaro e completamente gratis e in HD su Rai 1. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 22 (orario italiano) di oggi, martedì 23 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti.

Inghilterra Ghana streaming live

Abbiamo visto dove vederla in tv, in streaming la partita Inghilterra Ghana sarà visibile sulla piattaforma a pagamento Dazn che permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Inghilterra e Ghana, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; James, Konsa, Stones, O’Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane

GHANA (4-4-2): Asare; Seneya, Adjetei, Opoku, Mensah; Issahaku, Sibo, Owusu, K. Sulemana; Semenyo, Ayew