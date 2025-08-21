Icona app
Home » Sport
Sport

Il giallo di Imane Khelif sul ritiro, l’ex manager: “Non combatte più”. La pugile smentisce: “Non è vero”

L'atleta smentisce sui social quanto dichiarato dal suo ex manager

di Niccolò Di Francesco
Imane Khelif si ritira, anzi no: è giallo sulla pugile algerina che vinse, tra mille polemiche, l’Oro alle Olimpiadi di Parigi. Il suo ex manager Nasser Yesfah, infatti, ha annunciato il ritiro dell’atleta: “Dopo quello che è successo alle Olimpiadi, Imane non pratica più la boxe”. L’uomo ha poi aggiunto che “Imane si allena in Algeria o in Qatar ma non gareggia” e che “in ogni caso, anche se volesse passare al professionismo, verrebbe sottoposta al nuovo test di genere”.

Dichiarazioni smentite dalla stessa Imane Khelif che sui social ha scritto: “Voglio chiarire al pubblico che le voci sul mio ritiro dalla boxe sono false. Questa persona non mi rappresenta più in alcun modo. Non ho mai annunciato il mio ritiro dalla boxe. Rimango impegnata nella mia carriera sportiva, mi alleno regolarmente e mantengo la mia forma fisica tra Algeria e Qatar in preparazione per i prossimi eventi”. La pugile algerina ha quindi aggiunto: “Si diffondono voci del genere solo per sconvolgere e insultare la mia carriera atletica e professionale. Rimarrò sempre fedele allo sport della boxe e alla mia terra d’origine Algeria, e questa falsa notizia non mi scoraggerà dal continuare a difendere e onorare i colori del mio paese nei concerti internazionali. Ringrazio tutti coloro che mi hanno sostenuto e mi sostengono ancora, e confermo che il mio viaggio continua se Dio vuole”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
