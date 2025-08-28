Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 12:21
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Sport
Sport

Imane Khelif non si ritira e sogna un’altra medaglia: “Il mio caso ha cambiato lo sport, lotto per tutte le donne”

Immagine di copertina
Credit: AGF

La pugile algerina non dirà addio alla boxe

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Imane Khelif smentisce nuovamente il ritiro e si dice pronta a vincere un’altra medaglia. Intervistata dalla Gazzetta dello Sport, infatti, la pugile algerina spegne le voci circolate nei giorni scorsi: “Non c’è niente di vero, non ho alcuna intenzione di ritirarmi”. L’atleta aggiunge: “La vittoria della medaglia d’oro all’Olimpiade di Parigi mi ha dato ulteriore carica: ho affrontato molte sfide per raggiungere questo successo, compreso il bullismo, e voglio continuare a combattere per far tacere chi dubita di me. Con i miei traguardi sportivi raggiunti sono cresciuti i miei obiettivi. Voglio un’altra medaglia e voglio contribuire a creare più opportunità per le donne nello sport”.

La pugile, poi, parla del suo amore per la boxe: “Mi è sempre piaciuto lo sport, soprattutto il calcio, poi a un certo punto ho capito che ciò che amavo davvero era la boxe. I miei genitori inizialmente erano contrari all’idea che la praticassi, soprattutto mio padre. Veniamo da una piccola città e per una ragazza in Algeria fare boxe era insolito. Nonostante questo mia madre mi ha supportata. All’inizio, però, è stata molto dura, anche economicamente. Ogni giorno, per potermi allenare, percorrevo dieci chilometri a piedi e per permettermelo vendevo pane, alluminio e ferro per strada. Poi ci sono stati momenti duri anche dal punto di vista mentale perché praticare sport ad alto livello richiede sempre dedizione e grandi sacrifici. Quando però un pensiero di arrendermi e mollare mi attraversava la mente sapevo che era il momento giusto per spingere ancora più duramente”.

Poi torna a parlare delle polemiche sul suo caso: “La mia esperienza all’Olimpiade dimostra che qualsiasi atleta può diventare una vittima e quello che è successo è stato molto dannoso, ma io sono riuscita a rimanere concentrata senza farmi influenzare dal clamore che c’era intorno”. La sua vicenda, secondo Imane Khelif, ha contribuito a cambiare lo sport: “Credo che abbia aiutato a far luce sulle sfide che le donne affrontano nello sport e sulle ingiustizie che talvolta subiscono a causa della discriminazione. La mia esperienza ha dimostrato che restare saldi e aggrapparsi alla verità può alla fine portare al successo, e che chi fa del male alle donne non spezzerà mai la loro determinazione. C’è ancora molto da fare per sensibilizzare l’opinione pubblica”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
Sport / Inter Torino streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Juventus Parma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Roma Bologna streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Ti potrebbe interessare
Sport / Inter Torino streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Juventus Parma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Roma Bologna streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Milan Cremonese streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Sassuolo Napoli streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A
Sport / Il giallo di Imane Khelif sul ritiro, l'ex manager: "Non combatte più". La pugile smentisce
Sport / L’appello degli allenatori italiani alla Figc: “Sospendere Israele dalle competizioni”
Sport / Serie A: sarà ancora Napoli vs Inter per lo Scudetto?
Sport / Palio di Siena 16 agosto 2025: chi è il mossiere Renato Bircolotti e cosa fa
Sport / Quanto dura (durata) il Palio di Siena del 16 agosto 2025: orari e info
Ricerca