Il Barcellona rivuole Messi: “Contatti in corso”

Il Barcellona rivuole Leo Messi. Non sono solo sondaggi, stando a quanto riporta il Mundo Deportivo, il club blaugrana si sarebbe attivato con decisione per far indossare nuovamente la propria maglia al campione del mondo argentino che prima di passare al Paris Saint Germain ha scritto la storia del Barcellona.

Il contratto della Pulce col PSG è infatti in scadenza e di fatto non c’è stato ancora alcun rinnovo. Il presidente Joan Laporta avrebbe già incontrato il padre e agente di Messi, Jorge, ma anche l’allenatore del Barca Xavi starebbe facendo la sua parte, tenendosi in contatto con il giocatore.

Il tecnico accoglierebbe a braccia aperte l’ex compagno di squadra e anche altri giocatori blaugrana si sono espressi pubblicamente a favore del ritorno di Messi, lo scorso 21 febbraio a cena, in città, con Busquets e Jordi Alba.

L’obiettivo del Barcellona sarebbe intanto far abbassare il mote ingaggi per favorire il ritorno di Messi. Di certo, lo stipendio sarebbe più basso rispetto a quello percepito al Paris.

“Leo Messi e la sua famiglia conoscono l’affetto che provo per loro – ha detto il vicepresidente del club, Rafa Yuste -. Ho partecipato alle trattative che purtroppo non hanno portato al successo. Ho la spina nel fianco di Leo che non ha potuto continuare nel nostro club. Ovviamente mi piacerebbe vederlo tornare. Per quello che potrebbe rappresentare a livello sportivo, sociale ed economico. Siamo in contatto con loro, sì”, ha poi ammesso.