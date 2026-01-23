Icona app
Sport
Sport

Graziano Rossi contro il figlio Valentino: “Mi ha fatto un trabocchetto, punta ai miei soldi”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Continua la faida tra padre e figlio

di Niccolò Di Francesco
Immagine dell'autore

Continua la faida tra Graziano Rossi e il figlio Valentino. In un’intervista rilasciata a Dentro la notizia, in onda su Canale 5, il papà dell’ex campione della MotoGP ha dichiarato: “Quando io e Ambra abbiamo avuto modo di dire che pensavamo di sposarci, improvvisamente sulla mia famiglia è calato un velo di paura, un velo di sospetto, perché hanno pensato che se Ambra mi sposa, la loro parte di eredità non la vedevano più”. Sull’amministratore di sostegno nominato da Valentino, afferma: “Quando Valentino mi ha messo l’amministratore di sostegno, l’ha fatto con un trabocchetto, perché è venuto a casa mia con due suoi collaboratori, l’avvocato e il commercialista. Mi hanno detto di firmare, che tutti avevano l’amministratore di sostegno e io come un grandissimo stupido ho firmato”.

E ancora: “Quando ho capito che cosa significasse la misura di sostegno, mi sono subito dato da fare, sono riuscito a uscire da questo trabocchetto. Lui punta ai miei soldi perché deve gestire una serie di parentele ai cui lui deve un po’ di soldi. E lui i soldi dalle sue tasche non ci pensa nemmeno a toglierseli”. La compagna di Graziano, Ambra, su una possibile riappacificazione tra padre e figlio conclude: “Speriamo che venga al matrimonio, ma assolutamente non ce l’ho con Valentino, perché non ho avuto proprio modo di confrontarmi con lui. La circonvenzione d’incapace dov’è? Dov’è il danno al patrimonio?”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
Immagine dell'autore
