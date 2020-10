Moto Gp Francia 2020 streaming e diretta tv: dove vedere il gran premio di Le Mans

Oggi, domenica 11 ottobre 2020, torna la Moto Gp. La classe regina del Motomondiale riprende dalla Francia, con la gara nello storico circuito di Le Mans. Dopo il successo a Barcellona, Quartararo proverà a fare il bis. Ma come fare per vedere in diretta tv e in streaming il gran premio di Francia? Di seguito tutte le informazioni utili (orari, tv, streaming) per non perdersi neanche un sorpasso della gara a Le Mans.

Il programma e gli orari

Venerdì 9 ottobre

FP1: 9:55 – 10:40

FP2: 14:10 – 14:55

Sabato 10 ottobre

FP3: 9:55 – 10:40

FP4: 13:30 -14:00

Qualifiche Q1: 14:10 – 14:25

Qualifiche Q2: 14:35 – 14:50

Domenica 11 ottobre

Gran Premio: 13:00

In tv

Come di consueto, le gare della Moto Gp sono trasmesse in diretta tv e in diretta streaming da Sky e DAZN. Per quanto riguarda il GP di Francia prove libere, qualifiche e gara saranno trasmesse su Sky Sport MotoGP HD (canale 208 del decoder satellitare) e Sky Sport Uno (canale 201).

Moto Gp Francia 2020: orari tv (Sky, DAZN e Tv8)

Il Gp di Francia 2020 va in onda in diretta su Sky e DAZN e in differita su Tv8. Partenza della gara domenica alle 13 su Sky Sport Uno, Sky Sport Moto GP e sulla app di DAZN, ma anche in chiaro (in differita) su Tv8. Questo il dettaglio degli orari tv:

Prove Libere

FP1 (venerdì 9 ottobre ore 9:55): diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN

FP2 (venerdì 9 ottobre ore 14:10): diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN

FP3 (sabato 10 ottobre ore 9:55): diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN

FP4 (sabato 10 ottobre ore 13:30): diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN

Qualifiche

Q1 (sabato 10 ottobre ore 14:10): diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN; differita in chiaro su TV8 dalle 15:45

Q2 (sabato 10 ottobre ore 14:35): diretta su Sky Sport MotoGP e DAZN; differita in chiaro su TV8 dalle 15:45

Gara

Gran Premio (domenica 11 ottobre ore 13:00) diretta su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno e DAZN; differita in chiaro su TV8 dalle 16:00

Streaming live

Gli appassionati di motori hanno la possibilità di seguire il Gran Premio di Francia anche in live streaming su Sky, che come di consueto dà la possibilità, ai soli abbonati, di sfruttare il servizio di streaming Sky Go. Per utilizzarlo gli utenti della piattaforma satellitare devono scaricare l’app Sky Go. Il servizio di streaming consente di vedere le trasmissioni in ogni luogo sul proprio Pc o Mac, ma anche su smartphone o tablet. I sistemi operativi compatibili per Pc sono Windows 7 o superiori e per un dispositivo apple invece MAC OSX 10.9 o superiori. La gara è visibile anche sulla piattaforma streaming DAZN, disponibile tramite la sua app su vari dispositivi come smartphone, tablet, pc, smart tv, Amazon Fire Stick e Google Chromecast.

