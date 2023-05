Giro d’Italia, il ds di Evenepoel denuncia: “Tanti cani randagi al Sud, sembra la Colombia”

Quella di ieri, 10 maggio 2023, è stata una giornata particolare per Remco Evenepoel: il campione del mondo belga, impegnato al Giro d’Italia 2023, è caduto due volte. Niente di grave per fortuna, ma il motivo della sua prima caduta durante la tappa da Atripalda, in provincia di Avellino, a Salerno è abbastanza incredibile: tutta colpa di un cane.

La caduta ha irritato l’atleta, uno dei favoriti per la vittoria al Giro, e il ds della sua squadra, la Soudal Quick-Step. Patrick Lefevere oggi ha infatti denunciato: “Non voglio esagerare, ma pensavo di essere in Colombia, ho visto almeno 15 cani sciolti lungo le strade. Ad esempio, due cani randagi si sono fatti largo tra la folla e si sono messi a guardare il percorso per poi attraversarlo. Puoi vivere questo tipo di situazioni nel Sud Italia e non è qualcosa che si può risolvere – ha detto il Ds alla Radio 1 belga – Un ciclista non può tenerne conto, ma deve sperare nella buona volontà delle persone: la polizia e il pubblico, che capiscano il pericolo e caccino via il cane”.