Giro d’Italia 2020 streaming e diretta tv: dove vedere l’undicesima tappa

GIRO D’ITALIA 2020 STREAMING TV – Oggi, mercoledì 14 ottobre, si corre l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2020: partenza da Porto Sant’Elpidio; arrivo a Rimini dopo 182 chilometri. Dopo la tappa di ieri, tutti di nuovo in sella con una gara che si preannuncia per velocisti. Ma dove è possibile vedere l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2020 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In diretta tv

Dove vedere l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2020 in diretta tv? Tutte le tappe della corsa rosa, compresa quindi quella di oggi – mercoledì 14 ottobre 2020 -, saranno visibili in diretta tv (in chiaro, quindi totalmente gratis) sui canali Rai (Rai 2 e RaiSport) e a pagamento sul canale satellitare Eurosport, visibile su Dazn. Oltre alla telecronaca, su entrambi i canali, è previsto un ampio pre e post gara con interviste ai protagonisti e commenti. Il tutto, ovviamente, con il massimo rispetto delle distanze e con mascherine.

Giro d’Italia 2020 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire il Giro d’Italia 2020 anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it, e su quella a pagamento: EurosportPlayer. Sulle due piattaforme, visibili tramite pc, tablet e smartphone dovunque voi siate, sarà poi possibile recuperare le dirette o gli estratti delle varie tappe.

Percorso

L’undicesima tappa del Giro d’Italia 2020 (Porto Sant’Elpidio-Rimini, 182 chilometri) prevede un percorso senza particolari difficoltà altimetriche ma per gran parte lungo la costa adriatica. Attenzione quindi al vento (tral’altro freddo!), che potrebbe recitare un ruolo importante come già avvenuto nei giorni scorsi. I velocisti proveranno sicuramente a giocarsi le loro carte in volata, ma anche il finale è molto tortuoso con curve e controcurve a complicare i piani delle ruote veloci del gruppo. Qualche velocista riuscirà a lasciare il suo zampino? Orari: il gruppo partirà da Porto Sant’Elpidio alle ore 12,15, con l’arrivo previsto in base alla media oraria di corsa tra le ore 16,17 e le ore 16,41.

