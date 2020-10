Giro d’Italia 2020 streaming e diretta tv: dove vedere la 14esima tappa

Giro d’Italia 2020 streaming e diretta tv: dove vedere 14esima tappa

GIRO D’ITALIA 2020 STREAMING TV – Oggi, sabato 17 ottobre, si corre la quattordicesima (14) tappa del Giro d’Italia 2020: partenza da Conegliano, arrivo a Valdobbiadene. Una tappa che si preannuncia scoppiettante, sopratutto nel finale. Ma dove è possibile vedere la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2020 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In diretta tv

Dove vedere la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2020 in diretta tv? Tutte le tappe della corsa rosa, compresa quindi quella di oggi – sabato 17 ottobre 2020 -, saranno visibili in diretta tv (in chiaro, quindi totalmente gratis) sui canali Rai (Rai 2 e RaiSport) e a pagamento sul canale satellitare Eurosport, visibile su Dazn. Oltre alla telecronaca, su entrambi i canali, è previsto un ampio pre e post gara con interviste ai protagonisti e commenti. Il tutto, ovviamente, con il massimo rispetto delle distanze e con mascherine.

Giro d’Italia 2020 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire il Giro d’Italia 2020 anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it, e su quella a pagamento: EurosportPlayer. Sulle due piattaforme, visibili tramite pc, tablet e smartphone dovunque voi siate, sarà poi possibile recuperare le dirette o gli estratti delle varie tappe.

Percorso

La quattordicesima (14) tappa del Giro d’Italia 2020 (da Conegliano a Valdobbiadene) sarà a cronometro e molto impegnativa sullo sfondo dei vigneti del Prosecco. La tappa è lunga 34.1 chilometri, con un GPM dopo soli 7 chilometri circa con pendenze fino al 19 per cento (Muro di Ca’ del Poggio). La parte successiva e tutto un continuo di saliscendi e serpeggiamenti tra le colline su strade mediamente ristrette dal fondo in ottimo stato. Ultimi 3 chilometri in discesa fino ai 400 metri dall’arrivo. Ai 750 metri curva impegnativa a sinistra seguita ai 500 (ancora in discesa) da una curva a destra che con la successiva ai 400 metri immette nel rettilineo finale di 300 metri al 5.5 per cento, su asfalto di larghezza 6 metri.

Potrebbero interessarti Giro d'Italia, 13esima tappa: Diego Ulissi sull'ottovolante (di S. Gambino) Ronaldo risponde al ministro Spadafora: “Non ho violato il protocollo, tutto falso” Serie A, tutti i giocatori positivi al Covid-19 squadra per squadra