Giro d’Italia 2020 streaming e diretta tv: dove vedere la 17esima tappa

Giro d’Italia 2020 streaming e diretta tv: dove vedere 17esima tappa

GIRO D’ITALIA 2020 STREAMING TV – Oggi, mercoledì 21 ottobre, si corre la diciassettesima (17) tappa del Giro d’Italia 2020: partenza da Bassano del Grappa; arrivo a Madonna di Campiglio. Una tappa che si preannuncia fantastica. Ma dove è possibile vedere la 17esima tappa del Giro d’Italia 2020 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In diretta tv

Dove vedere la diciasettesima (17) tappa del Giro d’Italia 2020 in diretta tv? Tutte le tappe della corsa rosa, compresa quindi quella di oggi – mercoledì 21 ottobre 2020 -, saranno visibili in diretta tv (in chiaro, quindi totalmente gratis) sui canali Rai (Rai 2 e RaiSport) e a pagamento sul canale satellitare Eurosport, visibile su Dazn. Oltre alla telecronaca, su entrambi i canali, è previsto un ampio pre e post gara con interviste ai protagonisti e commenti. Il tutto, ovviamente, con il massimo rispetto delle distanze e con mascherine.

Giro d’Italia 2020 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire il Giro d’Italia 2020 anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it, e su quella a pagamento: EurosportPlayer. Sulle due piattaforme, visibili tramite pc, tablet e smartphone dovunque voi siate, sarà poi possibile recuperare le dirette o gli estratti delle varie tappe.

Percorso

La diciasettesima (17) tappa del Giro d’Italia 2020 sarà di alta montagna con arrivo in salita. Si risale brevemente la Valdastico per scalare il lato destro della valle fino a Forcella Valbona attraverso Tonezza del Cimone. Salita molto lunga con pendenze costanti e soprattutto caratterizzata da numerose gallerie brevi e con ottima visibilità. Si affronta quindi la lunga discesa fino a Calliano dove si scala il Monte Bondone da Aldeno (20 chilometri al 6.8 per cento medio, 15 per cento max). Si scende quindi su Sarche per raggiungere, Terme di Comano e Tione di Trento (attraverso il Passo Durone). Si riprende quindi a risalire dapprima in falsopiano fino a Pinzolo e poi al 6% medio fino in prossimità degli ultimi 3 km dopo prima di Madonna di Campiglio. Salita finale a partire da Carisolo di 12.5 chilometri con pendenze molto costanti sempre attorno al 6.5 per cento. Ultimi 2 chilometri sostanzialmente pianeggianti dopo l’ingresso nell’abitato attraverso una breve galleria artificiale. Rettilineo di arrivo si 650 metri, su strada ben pavimentata, asfaltata e all’arrivo di larghezza 6.5 metri.

