Giro d’Italia 2020 streaming e diretta tv: dove vedere la 16esima tappa

Giro d’Italia 2020 streaming e diretta tv: dove vedere 16esima tappa

GIRO D’ITALIA 2020 STREAMING TV – Oggi, martedì 20 ottobre, si corre la sedicesima (16) tappa del Giro d’Italia 2020: partenza da Udine; arrivo a San Daniele. Una tappa, la più lunga della 103esima edizione, che si preannuncia scoppiettante. Ma dove è possibile vedere la sedicesima tappa del Giro d’Italia 2020 in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In diretta tv

Dove vedere la sedicesima (16) tappa del Giro d’Italia 2020 in diretta tv? Tutte le tappe della corsa rosa, compresa quindi quella di oggi – martedì 20 ottobre 2020 -, saranno visibili in diretta tv (in chiaro, quindi totalmente gratis) sui canali Rai (Rai 2 e RaiSport) e a pagamento sul canale satellitare Eurosport, visibile su Dazn. Oltre alla telecronaca, su entrambi i canali, è previsto un ampio pre e post gara con interviste ai protagonisti e commenti. Il tutto, ovviamente, con il massimo rispetto delle distanze e con mascherine.

Giro d’Italia 2020 streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire il Giro d’Italia 2020 anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it, e su quella a pagamento: EurosportPlayer. Sulle due piattaforme, visibili tramite pc, tablet e smartphone dovunque voi siate, sarà poi possibile recuperare le dirette o gli estratti delle varie tappe.

Percorso

La sedicesima (16) tappa del Giro d’Italia 2020 sarà mossa, con i primi 150 chilometri in continuo saliscendi con tre Gran Premi della Montagna: Madonnina del Domm, Monte Spig e Monteaperta, il primo di seconda categoria, gli altri due di terza. A Majano si entra in un circuito che si percorre fin quasi all’arrivo, dove si percorrerà il muro del Castello di Susans (1 chilometro, ma pendenze fino al 16 per cento), e tre volte il Monte di Ragogna (2.8 chilometri, max 16 per cento). Nel finale altri strappi, fino a quello finale del muro di via Sottomonte che tocca il 20 per cento, seguito da una breve discesa che porta al rettilineo finale.

