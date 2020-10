Giro d’Italia 2020, quattordicesima tappa: Filippo Ganna signore del tempo

Il campione del mondo a cronometro Filippo Ganna (Ineos Grenadier) ha vinto la 14ma tappa del Giro d’Italia 2020: la wine stage di 34 km contro il tempo da Conegliano a Valdobbiadene. Per il verbaniese si tratta del terzo successo parziale in questa edizione della corsa rosa dopo la frazione inaugurale, sempre a cronometro, da Monreale a Palermo e la quinta tappa da Mileto a Camigliatello Silano, prima vittoria in linea da professionista.

Alle spalle del granatiere di Verbania si è piazzato con un ritardo di 25″ il suo compagno di squadra Rohan Dennis, l’australiano a cui Ganna aveva sfilato tre settimane fa la maglia iridata sul circuito di Imola, non troppo dissimile per distanza e disegno dal tracciato odierno. Terzo oggi, ed autore del più vistoso balzo in classifica generale che lo ha portato da undecimo a quarto, lo statunitense Brandon McNulty (UAE Emirates) ad 1’09”.

In graduatoria, si dilatano i distacchi ma non cambia l’ordine dei primi tre. Joao Almeyda (Deceuninck Quick Step) allunga su Wilco Kelderman (Team Sunweb) portando il suo vantaggio a 56″ con Pello Bilbao (Bahrein McLaren) terzo a 2’11”. Nibali, ora quinto a 2’30”, e Pozzovivo, sesto a 2’33, da domani dovranno attaccare, magari alleandosi l’uno con l’altro, se desiderano ancora aspirare almeno al podio, se non alla vittoria, a Milano.

Tra 24 ore avremo la verifica del risultato odierno. Si andrà dalla base delle Frecce Tricolori a Rivolto fino a Piancavallo, lungo 185 km che comprenderanno ben quattro GPM compresa la salita finale. Da stasera i ruoli sono chiari. Riuscirà il Wolfpack ad arginare gli attacchi alla maglia rosa?

