Giro d’Italia 2020: le date delle 21 tappe, il calendario completo

GIRO D’ITALIA 2020 DATE CALENDARIO – Il Giro d’Italia 2020, centotreesima edizione della manifestazione e valido come sedicesima prova dell’UCI World Tour 2020, si svolgerà in ventuno tappe dal 3 al 25 ottobre 2020 per un totale di 3497,9 chilometri, con partenza da Monreale e arrivo a Milano. Due i giorni di riposo: mercoledì 14 e lunedì 19 ottobre. Di seguito il calendario completo tappa dopo tappa:

3 ottobre – Monreale-Palermo (crono) – 15 km

4 ottobre – Alcamo-Agrigento – 150 km

5 ottobre – Enna-Etna (Linguaglossa Piano Provenzano) – 150 km

6 ottobre – Catania-Villafranca Tirrena – 140 km

7 ottobre – Mileto-Camigliatello Silano – 225 km

8 ottobre – Castrovillari-Matera – 188 km

9 ottobre – Matera-Brindisi – 143 km

10 ottobre – Giovinazzo-Vieste (Gargano) – 200 km

11 ottobre – San Salvo-Roccaraso (Aremogna) – 208 km

12 ottobre – Lanciano-Tortoreto – 177 km

13 ottobre – Porto Sant’Elpidio-Rimini – 182 km

14 ottobre – riposo

15 ottobre – Cesenatico-Cesenatico – 204 km

16 ottobre – Cervia-Monselice – 192 km

17 ottobre – Conegliano-Valdobbiadene – crono – 34,1 km

18 ottobre – Base Area Rivolto (Frecce Tricolore) – Piancavallo – 185 km

19 ottobre – riposo

20 ottobre – Udine-San Daniele del Friuli – 229 km

21 ottobre – Bassano del Grappa-Madonna di Campiglio – 203 km

22 ottobre – Pinzolo-Laghi di Cancano (Parco Nazionale dello Stelvio) – 207 km

23 ottobre – Morbegno-Asti – 251 km

24 ottobre – Alba-Sestriere – 198 km

25 ottobre – Cernusco sul Naviglio-Milano – crono – 15,7 km

Streaming e tv

Abbiamo visto le date (calendario) del Giro d’Italia 2020, ma dove vederlo in diretta tv e live streaming? Tutte le tappe della corsa rosa saranno visibili in diretta tv (in chiaro, gratis) sui canali Rai (Rai 2 e RaiSport) e sul canale satellitare Eurosport. Sarà possibile seguire la gara anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita, previa registrazione mail o social, RaiPlay.it, e su quella a pagamento: EurosportPlayer.

