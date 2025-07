Morto Giorgio Pietrangeli, figlio di Nicola: l’ex tennista riceve la notizia mentre è ricoverato in ospedale

È morto a soli 59 anni Giorgio Pietrangeli, figlio dell’ex tennista Nicola che in questi giorni si trova ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma. L’ex campione ha ricevuto la triste notizia proprio al nosocomio della Capitale dove si trova per alcuni accertamenti. Giorgio, morto a causa di un male incurabile, lascia la moglie Carola, la figlia Nicola e i fratelli Marco e Filippo. Giorgio è stato uno dei primi campioni italiani di surf negli anni Ottanta: ha partecipato con la Nazionale ai Mondiali del 1988 a Portorico e agli Europei in Portogallo l’anno successivo. Nel 1985 ha partecipato agli Europei di Forte dei Marmi, nel 1989 ha vinto il Campionato italiano di Viareggio. “Il Presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel Angelo Binaghi e tutto il movimento tennistico si stringono con affetto alla famiglia e a tutti coloro che gli sono vissuti a fianco in questo momento di immenso dolore” si legge in una nota pubblicata sul sito della Federtennis.