Pietrangeli su Sinner numero 1 al mondo: “Sarebbe stato meglio conquistare il primato sul campo”

Nicola Pietrangeli su Jannik Sinner numero 1 al mondo

Anche Nicola Pietrangeli ha commentato lo storico traguardo raggiunto da Jannik Sinner, che lunedì prossimo diventerà il nuovo numero 1 del tennis mondiale.

“È una bella notizia, già da qualche tempo dava l’impressione di essere il migliore” ha dichiarato l’ex tennista che ha aggiunto: “Questo risultato è come vincere il titolo olimpico, adesso è lui l’uomo da battere. Un po’ come in quei film con un ricercato, tutti vorranno prenderlo, ma non sarà facile per nessuno. Quanto resterà numero uno? Molto dipenderà dal suo stato fisico, l’anca è una brutta bestia”.

Pietrangeli, però, è riuscito comunque a trovare un piccolo “neo” nella conquista di Sinner, già punzecchiato altre volte in passato: “Il momento è finalmente arrivato, peccato solo per il modo, giocare contro Djokovic e batterlo sul campo sarebbe stato ancora più bello. Ma ci mancherebbe, va bene anche così”.