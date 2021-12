“Sto abbastanza bene. Non ho ancora completato il viaggio e l’ospite indesiderato è sempre con come”, ha fatto sapere Gianluca Vialli, parlando così della sua malattia e delle sue attuali condizioni di salute, in occasione della presentazione del libro “Gianluca gonfia la rete” scritto dal medico Matteo Bonetti. “A volte è più presente, altre meno – ha detto Vialli in merito al tumore. Diciamo che adesso sono in manutenzione…”.

“Si va avanti e spero possiate sopportarmi per molti anni”, ha aggiunto l’ex bomber di Sampdoria e Juventus, in collegamento da Londra insieme ai suoi amici e colleghi storici tra cui anche Roberto Mancini. “Grazie per avermelo chiesto: ho la fortuna di avere tanti amici e tante persone che mi danno la forza e il sostegno di andare avanti con forza”. Inoltre, chi comprerà il libro potrà devolvere una cifra alla Fondazione Vialli e Mauro per aiutare la ricerca contro i tumori e la Sla: “Ne approfitto per invitare tutti ad acquistare il libro. Chi lo acquisterà farà anche del bene e aiuterà altre persone”.

