È morto improvvisamente, per una leucemia fulminante, Giampiero Ventrone, ex preparatore atletico della Juventus, attualmente al Tottenham nello staff di Antonio Conte. Nato a Napoli, aveva 62 anni. I funerali si terranno domenica alle 15. Ventrone, soprannominato il Marine per via dei suoi allenamenti durissimi, era stato alla Juventus dal 1994 al 2004 e dopo un’esperienza da vice allenatore dell’Ajaccio era tornato a fare il preparatore atletico prima del Catania e poi in Cina al Jiangsu Suning e al Guangzhou Evergrande. Nel 2021 Conte lo aveva voluto con sé per tornare a far vincere gli Spurs.

“Una notizia che ci sconvolge, inaspettata e tremenda”, ha scritto l’Associazione italiana Allenatori Calcio. “Una grande perdita per il nostro mondo e anche mia personale, in quanto mio grande amico – le parole del vicepresidente della componente preparatori atletici, Francesco Perondi -. È stato uno dei personaggi importanti per affermare la nostra figura all’interno del mondo del calcio. Ci mancherà”.