Genoa Roma streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Genoa Roma streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

GENOA ROMA STREAMING TV – Oggi, domenica 8 marzo 2026, alle ore 18 Genoa e Roma scendono in campo allo stadio Marassi di Genova, partita valida per la 28esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Genoa Roma in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Genoa e Roma sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Genoa Roma è in programma per le ore 18 di oggi, domenica 8 marzo 2026. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Genoa Roma in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Malinovskyi, Frendrup, Messias, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Koné, Rensch; Pisilli, Pellegrini; Malen. All. Gasperini