Genoa Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

Genoa Inter streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A

GENOA INTER STREAMING TV – Oggi, domenica 14 dicembre 2025, alle ore 18 Genoa e Inter scendono in campo allo stadio Marassi di Genova, partita valida per la 15esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Genoa Inter in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La partita di Serie A tra Genoa e Inter sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN, e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Genoa Inter è in programma per le ore 18 di oggi, domenica 14 dicembre 2025. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Genoa Inter in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

GENOA (3-5-2): Leali; Marcandalli, Otoa, Vasquez; Norton Cuffy, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, Bisseck, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Zielinski, Sucic, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu