Funerali Maradona streaming e diretta tv: dove vedere l’ultimo saluto al Pibe de Oro

Oggi, giovedì 26 novembre 2020, alle ore 20 italiane in Argentina si terranno i funerali di Diego Armando Maradona, il più grande calciatore di sempre. La salma del numero 10 questa mattina è stata portata alla Casa Rosada a Buenos Aires, il palazzo presidenziale argentino, dove è stata allestita la camera ardente. E dove centinaia di persone sono già in fila per rendere omaggio al “Pibe de oro”. La veglia funebre nel Palazzo Presidenziale durerà solo fino alle ore 16 locali di oggi (le ore 20 italiane), dopodiché Maradona verrà sepolto. Su espressa richiesta della famiglia, i funerali verranno celebrati oggi in forma privata anche per evitare il rischio di contagi di massa a causa del Covid. Dove vedere i funerali di Diego Armando Maradona in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni.

I FUNERALI IN DIRETTA

In tv

I funerali di Diego Armando Maradona saranno in forma privata ma allo stesso tempo saranno “raccontati” dalle televisioni di tutto il mondo che trasmetteranno le immagini in diretta dall’esterno della struttura in cui si terranno. In Italia sarà possibile seguirli tramite i canali all news come RaiNews24, SkyTg24 e TgCom.

Funerali Maradona streaming live

Non solo tv. L’ultimo saluto al grande campione argentino sarà seguito anche in video live streaming tramite le piattaforma gratuite RaiPlay.it, MediasetPlay.it e il sito di SkyTg24. Inoltre i siti di tutte le testate giornalistiche del mondo diffonderanno immagini, video e notizie sul funerale. Tra questi anche noi di TPI.

Il saluto degli amici

La famiglia e gli amici hanno avuto modo di vedere per l’ultima volta Diego Armando Maradona all’alba di oggi – 26 novembre – in una zona riservata della Casa Rosada. Alla cerimonia privata erano presenti l’ex moglie Claudia Villafañe, le figlie Gianina e Dalma, oltre a una delle ultime fidanzate, Verónica Ojeda, con il figlio Dieguito Fernando e l’altra figlia Jana Maradona. Assente il figlio Diego Jr, in Italia e da poco dimesso dall’ospedale dove era ricoverato per Coronavirus. Esclusa invece l’ultima compagna, Rocio Oliva. ”Non so perché mi fanno questo, sono stata la sua ultima partner, volevo solo dire addio a Diego. Mi hanno detto di tornare alle 7 con tutti gli altri”, ha dichiarato la donna ai microfoni di ‘El Clarin’ dopo che non è stata fatta entrare nell’area riservata. Presenti poi diversi giocatori tra cui Carlos Tevez, Martín Palermo e i campioni del mondo del 1986 in Messico.

