FUNERALI MARADONA DIRETTA LIVE – Oggi, giovedì 26 novembre 2020, il mondo rende omaggio a Diego Armando Maradona: alle ore 20 italiane si chiuderà la veglia funebre nel Palazzo Presidenziale (“Casa Rosada”), dopodiché si terranno i funerali in forma privata e la sepoltura. Noi di TPI seguiremo la giornata e i funerali con una diretta testuale. Di seguito tutti gli aggiornamenti.

Ore 16,20 – L’arrivo del presidente dell’Argentina – Anche Alberto Fernandez, presidente dell’Argentina, è arrivato in elicottero alla Casa Rosada, dove è stata allestita la camera ardente, per omaggiare Diego.

Ore 15,30 – Oggi la sepoltura – La salma di Diego Armando Maradona sarà inumata oggi nel cimitero “Jardin de Bella Vista”, dove in passato sono stati sepolti sua madre e suo padre (Doña Tota, morta nel 2011 e don Diego, deceduto nel 2015). Lo riferisce il portavoce Sebastian Bianchi all’Afp. Creato negli anni ’80, si tratta di un cimitero privato immerso nel verde, a 35 chilometri da Buenos Aires.

Ore 14,30 – Lettera di condoglianze e rosario dal Papa – La famiglia di Diego Maradona ha ricevuto un rosario ed una lettera di condoglianze inviati da papa Francesco. Lo riferisce Radio Mitre di Buenos Aires. Già ieri il pontefice, attraverso il direttore della sala stampa vaticana, Matteo Bruni, aveva detto di essere “informato della morte di Diego Maradona” e di aver ripensato “con affetto alle occasioni di incontro di questi anni”, in cui lo “ricordato nella preghiera”.

Ore 14 – L’ex fidanzata di Maradona, Rocio Oliva: “Non so perché non mi fanno entrare” – “Non so perché mi fanno questo, sono stata la sua ultima partner, volevo solo dire addio a Diego”. Lo ha detto, in lacrime, l’ultima compagna di Diego Armando Maradona, Rocio Oliva, dopo essere stata lasciata fuori dalla Casa Rosada dove da questa notte si sta svolgendo una veglia intima per il campione argentino. Secondo quanto riferito da El Clarin Oliva ha raccontato che stava aspettando “l’autorizzazione di Claudia” Villafane, ex moglie di Maradona che è stata vista entrare nel palazzo presidenziale con le figlie Dalma e Gianinna. Oliva è stata con il calciatore per sei anni e si sono lasciati nel 2018. “Mi hanno detto di tornare alle 7 con tutti gli altri”, ha raccontato.

Ore 13 – Già svolta una cerimonia privata – La famiglia e gli amici più stretti di Diego hanno avuto accesso alla Casa Rosada già all’alba, per una cerimonia privata. Presenti tra gli altri Carlos Tevez, Martin Palermo e Guillermo Coppola, oltre che i campioni del mondo di Messico ’86.

Ore 13 – In corso la veglia funebre – Con momenti di ripetuta tensione, è in corso a Buenos Aires l’estremo omaggio nella Casa Rosada presidenziale al feretro che contiene il corpo di Diego Armando Maradona. Dopo una lunga attesa all’esterno dell’edificio sulla Plaza de Mayo i visitatori debbono superare i controlli di sicurezza per poter entrare nell’edificio e poi sfilare a qualche metro di distanza dalla bara. La gente può sostare qualche secondo, lanciare fiori, bandiere e magliette, materiale che viene subito raccolto dagli addetti alla sicurezza. La bara, di legno chiaro, è chiusa, coperta da una bandiera argentina, da una maglietta della nazionale con il numero 10 e da un’altra del Boca Juniors.

Ore 10 – Camera ardente alla Casa Rosada – Il feretro di Diego Armando Maradona è stato portato alla Casa Rosada, il palazzo presidenziale argentino a Buenos Aires, dove è stata allestita la camera ardente. Sono già centinaia le persone in coda per rendere omaggio al campione. La cerimonia per il pubblico è iniziata alle 6 e terminerà alle 16 (le 20 in Italia).

Streaming e tv

I funerali di Diego Armando Maradona saranno in forma privata ma allo stesso tempo saranno “raccontati” dalle televisioni di tutto il mondo che trasmetteranno le immagini in diretta dall’esterno della struttura in cui si terranno. In Italia sarà possibile seguirli tramite i canali all news come RaiNews24, SkyTg24 e TgCom. Non solo tv. L’ultimo saluto al grande campione argentino sarà seguito anche in video live streaming tramite le piattaforma gratuite RaiPlay.it, MediasetPlay.it e il sito di SkyTg24. Inoltre i siti di tutte le testate giornalistiche del mondo diffonderanno immagini, video e notizie sul funerale. Tra questi anche noi di TPI.

