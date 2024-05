Perché non c’è la telecronaca del Giro d’Italia 2024 su Rai 2: il motivo

Perché oggi, 6 maggio, non c’è la telecronaca della tappa del Giro d’Italia 2024 in onda su Rai 2? La frazione (Novara-Fassano di 166 chilometri) di oggi della corsa rosa sarà “in silenzio”. Sulla Rai non ci sarà la telecronaca della frazione odierna. Per la giornata di oggi è infatti prevista la prima di cinque giornate di sciopero dei giornalisti della tv di Stato, proclamate dal sindacato Usigrai. Lo scorso 29 aprile 2024 è stato approvato un documento, con due voti contrari, dall’assemblea della TGR Piemonte.

Questo il comunicato diffuso: “Da decenni la Rai è ostaggio del governo di turno, a causa di un meccanismo di governance che consegna di fatto la nomina dei direttori delle testate dell’azienda a chi vince le elezioni – si legge in una nota -. Un sistema che è stato ulteriormente peggiorato dagli esecutivi dell’ultimo decennio e di cui assistiamo, anche nelle cronache di questi giorni, a effetti sempre più evidenti. Le giornaliste e i giornalisti della redazione della TGR Piemonte attendono, insieme ai colleghi di tutta l’azienda, da troppo tempo una riforma che elimini i condizionamenti esterni imposti dai partiti all’attività quotidiana dai cronisti. Nel frattempo, assistono a un impoverimento di risorse, con le mancate sostituzioni di maternità, la riduzione dell’organico degli assistenti di redazione, la mancanza di un piano di assunzioni che passi da nuovi concorsi programmati organicamente, nonché la mancanza di un piano per la trasformazione digitale. Tutti elementi che concorrono a un progressivo impoverimento dell’offerta di contenuti. Per questi motivi, le giornaliste e i giornalisti della TGR Piemonte aderiscono allo sciopero indetto dall’Usigrai a tutela dell’indipendenza del lavoro giornalistico“.

L’Usigrai ieri ha poi aggiunto: “Domani (ogg, ndr) i giornalisti e le giornaliste della Rai, per la prima volta dopo molti anni, si asterranno totalmente dal lavoro per protestare contro le scelte del vertice aziendale che accorpa testate senza discuterne col sindacato, non sostituisce coloro che vanno in pensione e in maternità facendo ricadere i carichi di lavoro su chi resta, senza una selezione pubblica e senza stabilizzare i precari, taglia la retribuzione cancellando unilateralmente il premio di risultato”.

Inoltre, si legge nel comunicato, “in questi giorni è diventato di dominio pubblico il tentativo della Rai di censurare un monologo sul 25 Aprile, salvo poi, in evidente difficoltà, cercare di trasformarla in una questione economica. Preferiamo perdere uno o più giorni di paga, che perdere la nostra libertà, convinti che la libertà e l’autonomia del servizio pubblico siano un valore di tutti. E la Rai è di tutti”.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché non c’è la telecronaca Rai del Giro d’Italia 2024, ma dove vedere la tappa in diretta tv e live streaming? Tutte le tappe del Giro d’Italia 2024 verranno trasmesse in TV, in chiaro (gratis), sui canali Rai (Rai Sport HD e Rai 2). E in abbonamento su Eurosport. Non solo tv. Tutte le 21 tappe saranno visibili anche in live streaming tramite le piattaforma RaiPlay.it (gratis) e, a pagamento, su Discovery+, NOW, SkyGo e DAZN. Piattaforme permettono di seguire l’evento da pc, tablet e smartphone seguendo pochi e semplici passi.