Francia Iraq streaming e diretta tv: dove vedere la partita dei Mondiali 2026

FRANCIA IRAQ STREAMING TV – Oggi, lunedì 22 giugno 2026, alle ore 23 (ora italiana) Francia e Iraq scendono in campo a Philadelphia (Stati Uniti), partita valida per la fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026. Dove vedere Francia Iraq in diretta tv o live streaming gratis? Dazn? Sky Sport? Mediaset? Rai? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio:

In tv e live streaming

La partita tra Francia e Iraq sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming a pagamento Dazn. Il calcio d’inizio della partita è previsto alle ore 23 (orario italiano) di oggi, lunedì 22 giugno 2026. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti degli esperti. Dazn permette di seguire tutte le partite del Mondiale tramite, smartv, pc, tablet e smartphone. La piattaforma streaming infatti ha acquisito i diritti tv dell’intero evento ma alcune partite (35 su 104, tra i quali il match inaugurale, le semifinali e la finale) saranno visibili anche in chiaro, gratis, sui canali Rai.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere la partita tra Francia e Iraq, ma quali sono le probabili formazioni del match in programma oggi? Eccole:

Francia (4-2-3-1): Maignan, Koundé, Saliba, Upamecano, Théo Hernandez, Tchouaméni, Rabiot, Dembélé, Olise, Barcola, Mbappé

Iraq (4-2-3-1): Jalal Hassan, Frans Putros, Ahmed Yahya, Mustafa Saadoon, Merchas Doski, Amir Al-Ammari, Zidane Iqbal, Ali Jasim, Aimar Sher, Marko Farji, Aymen Hussein