Formula 1, spaventoso incidente per Grosejan: auto in fiamme, il pilota salvo per miracolo | VIDEO

Spaventoso incidente nel Gp del Bahrain di Formula 1 con l’auto di Grosjean che è andata in fiamme dopo aver sbattuto contro le protezione a bordo pista così come dimostra anche il video in testa all’articolo. Il pilota è salvo per miracolo anche se ora è stato trasportato all’ospedale di Manama per accertamenti. Secondo le prime informazioni, il pilota della Haas potrebbe aver riportato la frattura di alcune costole e lievi ustioni a polsi e caviglie. Ma si tratta di ferite lievi rispetto alla portata dell’incidente e alla sfiorata tragedia. L’incidente è avvenuto subito dopo la partenza del Gp del Bahrain. Subito dopo il semaforo verde, infatti, la vettura di Grosjean è andata in testacoda ed ha sbattuto contro il guardrail andando in fiamme. Il pilota della Haas ha abbandonato l’abitacolo con le sue gambe, mentre l’auto, letteralmente spezzata in due, era avvolta da una palla di fuoco.

