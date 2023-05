Ex mezzofondista azzurra ha un malore mentre fa jogging: morta a 24 anni Flavia Ferrari

Giovane promessa dell’atletica italiana, Flavia Ferrari è morta oggi a soli 24 anni mentre faceva jogging nel parco di Tor Tre Teste all’Alessandrino: azzurra del mezzofondo a livello giovanile, per l’Italia aveva corso ai Campionati Europei Under 20 di Grosseto del 2017. Alcuni problemi cardiaci l’avevano costretta al ritiro due anni più tardi. Questa mattina ha avuto un malore e per 40 minuti i medici del 118 hanno tentato di rianimarla inutilmente.

A marzo era stata operata all’ospedale San Raffaele, come scritto da lei stessa sui social: “La scorsa settimana sono stata ricoverata al San Raffaele di Milano per rimuovere il defibrillatore sottocutaneo che avevo poiché mal funzionante (erogava scariche inappropriate). Al suo posto è stato inserito un defibrillatore tradizionale, più affidabile per le mie caratteristiche”. L’allenamento che ha sostenuto questa mattina doveva essere una corsa leggera per tenersi in forma, ma intorno alle 7 si è sentita male, testimoni l’hanno vista accasciarsi di colpo.

“Lasciare l’atletica, smettere di allenarmi e gareggiare, purtroppo non è stata una mia scelta ma un obbligo imposto dai medici per insormontabili motivi di salute”, aveva detto la giovane atleta in un’intervista del 2019, pochi giorni dopo il suo ritiro. “Esco di scena, in silenzio, con tanti bellissimi ricordi e una tristezza infinita per essere costretta ad abbandonare la mia più grande passione. Lascio il mio cuore sulle piste di atletica su cui i miei piedi non potranno più volare”.