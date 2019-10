Fiorentina, le parole di Montella sulla squalifica

“La mia squalifica? Ho sbagliato, domenica sera sono andato un po’ sopra le righe anche se talvolta servirebbe un po’ di comprensione”. Queste le parole dell’allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella commentando il convulso finale di Fiorentina-Lazio in cui è stato anche espulso Franck Ribery, squalificato poi per tre giornate dal giudice sportivo.

“Franck ha subito chiesto scusa da campione qual è – ha detto il tecnico -. Fra noi c’è un bellissimo rapporto, già prima che lui arrivasse, ieri ci siamo chiariti anche per le sue proteste per il cambio, ha chiesto scusa e ha capito pure lui di essere andato sopra le righe”.

Montella ha poi aggiunto che la società non presenterà ricorso sulla squalifica di Ribery. “Mi sono confrontato coi dirigenti, accettiamo la sentenza, Franck ha sbagliato seppur a ragione. La società ha creduto che non fosse opportuno fare ricorso. Adesso pensiamo a ripartire, ci aspetta un impegno tosto ma vogliamo rialzarci, non dobbiamo perdere l’entusiasmo ma continuare a sognare consapevoli che stiamo facendo un lavoro serio e con una visione”.

