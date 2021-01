Fiorentina Inter streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia

Fiorentina Inter streaming, diretta tv e probabili formazioni della partita di Coppa Italia

Oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, alle ore 15 Fiorentina e Inter scendono in campo allo stadio Franchi di Firenze, partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2020-2021. Dove vedere Fiorentina Inter in diretta tv e live streaming? Rai? Sky? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

In tv

La partita sarà visibile in esclusiva in chiaro, gratis, su Rai 1 (canale 1 o 501 (versione HD) del digitale terrestre). Il calcio d’inizio di Fiorentina Inter è previsto per oggi, mercoledì 13 gennaio 2021, alle ore 15. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti di entrambe le squadre.

Fiorentina Inter streaming live

Non solo tv. Sarà possibile seguire la partita di Coppa Italia anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Ci sono poi tanti altri siti che trasmetteranno la partita Fiorentina Inter in streaming: ecco tutti i siti (legali) dove vedere le partite di calcio in streaming. Esistono vari modi per vedere le partite di calcio di ogni competizione in diretta streaming sul proprio dispositivo elettronico, sia esso un PC, uno smartphone o un tablet. In questo articolo abbiamo spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Ma non finisce qui. La partita sarà raccontata anche via radio. Su quali frequenze? Su quelle di Rai Radio 1.

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove e come vedere Fiorentina Inter in tv e streaming, ora spazio alle probabili formazioni. Ecco chi dovrebbe scendere in campo per la partita in programma oggi alle ore 15:

FIORENTINA (3-5-2): Terracciano; Milenkovic, Martinez Quarta, Caceres; Venuti, Amrabat, Borja Valero, Castrovilli, Barreca; Eysseric, Kouame.

INTER (3-5-2): Radu; Skriniar, Ranocchia, Kolarov; Hakimi, Eriksen, Sensi, Gagliardini, Perisic; Sanchez, Lautaro.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Potrebbero interessarti Milan Torino streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia Coppa Italia 2021: calendario e tabellone degli ottavi Juventus Sassuolo streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A