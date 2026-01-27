Icona app
Sport

Fiorentina Como streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Coppa Italia

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Fiorentina Como streaming live, tv e probabili formazioni della partita di Coppa Italia

FIORENTINA COMO STREAMING TV – Questa sera, martedì 27 gennaio 2026, alle ore 21 Fiorentina e Como scendono in campo allo stadio Franchi di Firenze per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025-2026. Dove vedere Fiorentina Como in diretta tv e live streaming? Mediaset? Sky Sport? Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio:

Dove vederla in tv e live streaming

La finale di Coppa Italia tra Fiorentina e Como sarà visibile in diretta tv in chiaro, gratis, su Italia 1. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. Il calcio d’inizio di Fiorentina Como è in programma per le ore 21 di oggi, martedì 27 gennaio 2026. In live streaming? Sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity. In questo articolo abbiamo poi spiegato quali sono i migliori siti per vedere le partite di calcio in streaming in ottima qualità e in modo totalmente legale. Anche perché, lo ricordiamo, la pirateria è un reato.

DOVE VEDERE LE PARTITE DI CALCIO IN STREAMING

Le probabili formazioni

Abbiamo visto dove vedere Fiorentina Como in tv e streaming live, ma chi gioca? Quali sono le probabili formazioni? Vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per il match di oggi:

FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Fortini; Brescianini, Fagioli, Ndour; Solomon, Piccoli, Gudmundsson. All. Vanoli

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Moreno; Caqueret, Perrone; Rodriguez, Paz, Kuhn; Douvikas. All. Fabregas

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
