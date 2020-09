Finale Supercoppa volley maschile 2020 streaming e tv: dove vederla

Questa sera, venerdì 25 settembre 2020, alle ore 21,20 all’AGSM Forum di Verona va in scena l’ultimo atto della Supercoppa Italiana di volley maschile 2020 tra Civitanova e Perugia. Ma dove sarà possibile vedere la finale della Supercoppa Italiana di volley maschile 2020 in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La finale della Supercoppa di Volley maschile 2020 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro (gratis) su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre) a partire dalle ore 21,20 di oggi, venerdì 25 settembre 2020.

Finale Supercoppa volley maschile 2020 streaming

La partita sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie all’app dedicata o semplicemente cercando l’indirizzo del sito su internet.

Formazioni

La Lube è arrivata a questa finale grazie al golden set su Trento dopo due tiratissime partite di semifinale concluse entrambe al tie-break, i Block Devils hanno invece eliminato Modena (successo per 3-0 all’andata e sconfitta 2-3 al ritorno dopo essere stati sotto per 0-2). I marchigiani andranno a caccia del quinto sigillo della loro storia (non vincono dal 2014), mentre gli umbri punteranno alla terza affermazione e cercheranno di difendere il trofeo conquistato lo scorso anno.

Civitanova si affiderà agli schiacciatori Osmany Juantorena e Yoandy Leal, diretti da Luciano De Cecco, e all’opposto Kamil Rychlicki oltre che ai centrali Robertlandy Simon e Simone Anzani. Perugia punterà sul fuoriclasse Wilfredo Leon, sul nuovo palleggiatore Dragan Travica, sul martello Oleg Plotnytskiy e spera di recuperare l’opposto Aleksandar Atanasijevic.

Potrebbero interessarti Filippo Ganna si prende il mondo (di S. Gambino) Caso Suárez, spunta il Pdf con le domande dell’esame: “Come ti chiami?” Justine Mattera a TPI: "Mia figlia e la gara di ciclismo che ha sfavorito le bambine" (di S. Lucarelli)