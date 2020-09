Finale Supercoppa volley femminile 2020 streaming e tv: dove vederla

Questa sera, domenica 6 settembre 2020, alle ore 21,15 a Vicenza va in scena l’ultimo atto della Supercoppa Italiana di volley femminile 2020 tra Conegliano e la vincente di Busto Arsizio-Novara. Ma dove sarà possibile vedere la finale della Supercoppa Italiana di volley femminile 2020 in tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

In tv

La finale della Supercoppa di Volley femminile 2020 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro (gratis) su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre) a partire dalle ore 21,15 di oggi, domenica 6 settembre 2020.

Finale Supercoppa volley femminile 2020 streaming

La partita sarà visibile anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita (previa registrazione mail o social) RaiPlay.it che permette di seguire i programmi Rai da pc, tablet e smartphone grazie all’app dedicata o semplicemente cercando l’indirizzo del sito su internet.

Si gioca al chiuso

La finale di oggi, 6 settembre 2020, non si giocherà all’aperto, in Piazza dei Signori a Vicenza, come previsto, ma al chiuso al PalaGoldoni. Una decisione maturata dopo i grossi problemi avuti nella seconda semifinale interrotta dalla pioggia e dalle cattive previsioni meteo per la serata di oggi. Per evitare di perdere la diretta tv su Rai 2 si è quindi deciso di cambiare sede.

Programma e risultati delle final four:

Sabato 5 settembre, ore 18.45 (diretta Rai Sport HD): Imoco Volley Conegliano-Savino Del Bene Scandicci 3-0 (25-17 25-14 25-22)

Domenica 6 settembre, ore 11.30: Unet E-Work Busto Arsizio-Igor Gorgonzola Novara sospesa 1-1 (23-25, 25-18)

Domenica 6 settembre, ore 21.15 (diretta Rai 2): Imoco Volley Conegliano-Vincente Busto Arsizio/Novara

