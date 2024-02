“Falsi migliori amici di Jannik solo per un like in più”: lo sfogo del ct della nazionale italiana di tennis

Lo sfogo di Filippo Volandri sui falsi amici di Jannik Sinner

Filippo Volandri, ct della nazionale italiana di tennis, attacca i “falsi amici” di Jannik Sinner, ovvero tutti coloro che si sarebbero avvicinati al tennista dopo la sua vittoria agli Australian Open.

“Ci sono stati quelli che improvvisamente sono diventati i migliori amici di Jannik. Bisognerebbe guardarsi dentro prima di usare i social per avere un paio di like in più. Detto questo, secondo me rischi per Jannik non ce ne sono” ha dichiarato a Chi Volandri.

Il capitano degli azzurri ha quindi aggiunto: “Il giocatore è un ragazzo serio, con i piedi per terra e non cambia niente. Finito un obbiettivo se ne mette subito un altro davanti. Ha un team di professionisti che lavorano benissimo, quindi non ci sarà una sovraesposizione mediatica. Farà le cose che dovrà fare e onorerà gli impegni, ma il suo primo pensiero sarà quello di continuare a giocare al meglio”.

Il magazine di Alfonso Signorini ha intervistato anche Adriano Panatta che, riguardo la pressione mediatica alla quale sarà sottoposto Sinner d’ora in avanti, ha dichiarato: “Credo che Jannik possa gestire serenamente la pressione mediatica. Non penso possa rischiare una sbornia di popolarità. È un ragazzo che ha la testa sulle spalle”.