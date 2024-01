Sinner, come cambia la classifica Atp dopo la vittoria dell’Australian Open

Dopo il trionfo all’Australian Open, Jannik Sinner fa incetta di punti per la classifica Atp. Un bottino di 2000 punti, a cui vanno sottratti quelli del torneo dell’anno scorso, ora usciti dal conteggio, per un aumento netto di 1.820.

Con la sua prima vittoria in un torneo dello Slam, il campione altoatesino è così salito a 8.310 punti, non abbastanza per arrivare al terzo posto, occupato ancora da Danii Medvedev, suo avversario nella finale di oggi. Ma con la storica vittoria di oggi, Sinner si è avvicinato di molto ai primi posti della classifica.

Medvedev è sempre più nel mirino, con un vantaggio ridotto a 455 punti. Più vicini anche i primi due tennisti al mondo: Carlos Alcaraz, al secondo posto con 9.255, e Novak Djokovic, al comando con 9.855 punti.